В Москве совершено очередное нападение на инкассаторов

В Москве сегодня утром совершено очередное нападение на инкассаторов. Ограбление перевозчиков денег одного из коммерческих банков было совершено в районе дома №7 по улице Гольяновской.

В 09:30 двое неизвестных обстреляли инкассаторов. Злоумышленники забрали у них сумку с деньгами. Грабители скрылись на легковом автомобиле серебристого цвета, передает Интерфакс.

В Москве введен план "Перехват". О состоянии пострадавших инкассаторов пока неизвестно. Сумма, которую унесли преступники, в настоящее время устанавливается.