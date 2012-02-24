В Москве совершено очередное нападение на инкассаторов
24 февраля 2012, 10:23 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве сегодня утром совершено очередное нападение на инкассаторов. Ограбление перевозчиков денег одного из коммерческих банков было совершено в районе дома №7 по улице Гольяновской.
В 09:30 двое неизвестных обстреляли инкассаторов. Злоумышленники забрали у них сумку с деньгами. Грабители скрылись на легковом автомобиле серебристого цвета, передает Интерфакс.
В Москве введен план "Перехват". О состоянии пострадавших инкассаторов пока неизвестно. Сумма, которую унесли преступники, в настоящее время устанавливается.