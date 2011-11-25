В дагестанском Кизляре из гранатомёта обстреляли дом начальника ОВД

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25 ноября 2011, 09:15 [ «Аргументы Недели. Северный Кавказ» ]

Фото с сайта dozor.kharkov.ua

В Дагестане на начальника Кизилюртовского ОВД в пятницу совершено покушение. Неизвестный из гранатомёта выстрелил в частный дом, где проживает с семьёй полковник полиции Гаджи Карагаджиев.

"ЧП произошло в 01:15 мск на улице Кутузова, выстрел из гранатомёта попал в стену дома, в результате чего произошел взрыв небольшой мощности от срабатывания взрывателя", - соообщили в республиканском МВД, передаёт ИТАР-ТАСС.

Жертв и пострадавших в результате обстрела нет. На месте обнаружены металлические фрагменты неразорвавшейся гранаты.