Испания направила в Москву уголовное дело против Олега Дерипаски

Следователь национальной судебной палаты Испании Фернандо Андреу направил в Москву дело, возбужденное в отношении российского миллиардера Олега Дерипаски в связи с подозрением в отмывании денег.
Следователь утверждает, что Генпрокуратура России заинтересовалось этим расследованием. Он мотивировал свои действия тем, что "решение отмыть деньги в Испании принималось в России," - написала в четверг El Mundo, сообщает радио "Маяк". Кроме Дерипаски, по этому делу проходит еще один известный бизнесмен Искандер Махмудов.