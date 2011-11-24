Испания направила в Москву уголовное дело против Олега Дерипаски

//Криминал

24 ноября 2011, 21:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта open2000.com

Следователь национальной судебной палаты Испании Фернандо Андреу направил в Москву дело, возбужденное в отношении российского миллиардера Олега Дерипаски в связи с подозрением в отмывании денег.

Следователь утверждает, что Генпрокуратура России заинтересовалось этим расследованием. Он мотивировал свои действия тем, что "решение отмыть деньги в Испании принималось в России," - написала в четверг El Mundo, сообщает радио "Маяк". Кроме Дерипаски, по этому делу проходит еще один известный бизнесмен Искандер Махмудов.