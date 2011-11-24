Известный правозащитник Алесь Беляцкий получил 4,5 года тюрьмы с конфискацией

//Криминал

24 ноября 2011, 15:09 [ «Аргументы Недели. Белоруссия» ]

Фото с сайта belmy.by

В Минске белорусского правозащитника Алеся Беляцкого суд приговорил к 4,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Он признан виновным в неуплате налогов в особо крупном размере.

Поводом для уголовного преследования Беляцкого стала информация о счетах в иностранных банках, переданная белорусским властям Минюстом Литвы и Генпрокуратурой Польши.

Беляцкий не признаёт своей вины, сообщает РИА Новости. Он утверждает, что на счетах находились деньги для помощи политическим заключённым в Белоруссии.