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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Криминал

Депутата "Единой России" уличили в мошенничестве на 50 миллионов рублей

, 13:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта ikar-kch.ru
Фото с сайта ikar-kch.ru

В Свердловской области депутат партии "Единая Россия" Павел Кияткин подозревается в крупном мошенничестве и незаконным обороте оружия и боеприпасов. Кияткин присвоил порядка 50 миллионов рублей.

Подозреваемый является депутатом Законодательного собрания Свердловской области. Кияткину грозит уголовное наказание в виде 10 лет лишения свободы. Пока депутат пользуется неприкосновенностью, однако уже в ближайшее время действие его мандата истечет, передает "Новый регион". В период с июля по декабрь 2009 года член областной думы Павел Кияткин похитил свыше 4,5 миллиона рублей. В то время единоросс занимал должность первого заместителя гендиректора "Баженовской геофизической экспедиции" ("БГЭ"). Кроме того, в период с 1 января по 3 ноября 2010 года Кияткин, уже на посту гендиректора "БГЭ" сокрыл денежные средства организации на сумму свыше 44 миллионов рублей. Из этих денег 19 миллионов предназначались для уплаты налогов. В офисах и квартирах подозреваемого были проведены обыски, в ходе которых "изъят большой объем документов, которые использовались гражданином Кияткиным для функционирования номинальных контор, через которые он, как установили следователи, похищал денежные средства ОАО "БГЭ". В одной из квартир был найден пистолет ИЖ-79 без разрешения на его использование и хранение. А в другой квартире обнаружены несколько десятков (2 пачки) патронов 12 калибра, по которым в настоящее время проводится судебная баллистическая экспертиза.

Ранее АН сообщали о том, что только каждый третий кандидат в депутаты Государственной Думы подал в ЦИК достоверные данные о своем имуществе и доходах. Декларации сверили эксперты центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International (TI). В лидерах по числу несовпадений оказалась партия "Единая Россия".

ЕЛ

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