//Криминал

24 ноября 2011, 13:13 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта 100dorog.ru

Начальник подразделения федеральной миграционной службы в аэропорту "Домодедово" понижен в должности после того, как его бывшего подчиненного поймали с поличным при получении взятки.

Старшего инспектора отдела контроля за пребыванием иностранных граждан в "Домодедово" задержали сотрудники транспортной полиции.

В полицию поступило сообщение, что один из инспекторов УФМС в аэропорту Домодедово при выявлении нарушений иностранцами паспортно-визового режима предлагал им за "небольшое вознаграждение" не привлекать их к административной ответственности, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, передаёт радио "Маяк".

Сотрудник УФМС, получив взятку, "закрывал глаза" на нарушения и позволял иностранным гражданам спокойно покинуть территорию России. Предприимчивый мужчина был задержан с поличным при передаче денег.

Сообщается, что задержанный уже не работал в службе, однако находился на своем прежнем рабочем месте.