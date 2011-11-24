Начальник подразделения федеральной миграционной службы в аэропорту "Домодедово" понижен в должности после того, как его бывшего подчиненного поймали с поличным при получении взятки.
Старшего инспектора отдела контроля за пребыванием иностранных граждан в "Домодедово" задержали сотрудники транспортной полиции.
В полицию поступило сообщение, что один из инспекторов УФМС в аэропорту Домодедово при выявлении нарушений иностранцами паспортно-визового режима предлагал им за "небольшое вознаграждение" не привлекать их к административной ответственности, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, передаёт радио "Маяк".
Сотрудник УФМС, получив взятку, "закрывал глаза" на нарушения и позволял иностранным гражданам спокойно покинуть территорию России. Предприимчивый мужчина был задержан с поличным при передаче денег.
Сообщается, что задержанный уже не работал в службе, однако находился на своем прежнем рабочем месте.