В Москве ограбили солиста Мариинского театра

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24 ноября 2011, 10:15 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве обокрали солиста Мариинского театра Аскара Абдразакова. Инцидент произошел в среду. Оперный певец рассказал, что преступник разбил стекло иномарки Cadillac CTS и забрал портфель, в котором находился ноутбук и ноты.

Ограбление произошло на парковке супермаркета по улице Воротынская, передает РИА Новости. Аскар Абдразаков обратился на службу "02" около в 19.15. По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Максимальное наказание - до пяти лет лишения свободы.