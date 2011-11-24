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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Криминал

В Москве ограбили солиста Мариинского театра

, 10:15 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве обокрали солиста Мариинского театра Аскара Абдразакова. Инцидент произошел в среду. Оперный певец рассказал, что преступник разбил стекло иномарки Cadillac CTS и забрал портфель, в котором находился ноутбук и ноты.
Ограбление произошло на парковке супермаркета по улице Воротынская, передает РИА Новости. Аскар Абдразаков обратился на службу "02" около в 19.15. По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Максимальное наказание - до пяти лет лишения свободы.

ЕЛ

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