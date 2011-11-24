Жильцов московской квартиры обвинили в убийстве грабителя

В Москве жильцы квартиры жилого дома могут понести наказание за убийство налетчика, открывшего по ним стрельбу. По факту убийства, совершенного при превышении пределов необходимой обороны, возбуждено уголовное дело.
Инцидент произошел в среду в одной из квартир жилого дома номер 74 в проезде Черепановых. В квартиру ворвался мужчина и открыл стрельбу по находившимся внутри людям. Нападавший получил отпор и от полученных травм скончался на месте. На месте происшествия нашли пистолет с глушителем. При помощи него погибший разбойник пытался совершить преступление. Оружие является травматическим и было переделано для стрельбы боевыми патронами, передает Интерфакс.
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