В Москве убили кардиолога НИИ им. Склифосовского

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24 ноября 2011, 09:48 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

На северо-востоке Москвы убит кардиолог НИИ имени Склифосовского. Тело врача с ножевыми ранениями было обнаружено в квартире на шестом этаже после пожара, произошедшего в среду днем по адресу: улица Пестеля, дом 8.



Пожар произошел около 14.00 по мск, передает РИА Новости. Прибывшие на место сотрудники МЧС быстро ликвидировали пожар. В одной из комнат под диваном было обнаружено тело мужчины с несколькими ножевыми ранениями. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 - "убийство".