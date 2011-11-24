В Приморье местного жителя задержали по подозрению в убийстве трех человек

//Криминал

24 ноября 2011, 07:44 [ «Аргументы Недели» ]

В Приморском крае полиция задержала местного жителя, подозреваемого в убийстве трех человек. Преступления были совершены в селе Таежное в Хабаровском крае. В среду во время тушения пожара в квартире одного из домов по улице Интернациональная были обнаружены тела троих погибших с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве был задержан житель села Новосельское. Задержанный помещен в СИЗО, передает РИА Новости.