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23 ноября 2011, 15:03 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта image.newsru.com

Зампрокурора города Москвы Борис Марков не исключил возможности привлечения к уголовной ответственности сотрудника столичного СИЗО "Бутырка", выступившего с заявлением о многочисленных нарушениях в СИЗО.

"АН" писали, что офицер ФСИН России Алексей Козлов, работающий два последних года в Бутырской тюрьме, записал видеообращение к Дмитрию Медведеву. Козлов рассказал о том, что в тюрьме происходят многочисленные нарушения. Так, по его данным, осужденные из хозотряда свободно передвигаются по территории учреждения, у некоторых из них есть доступ к социальным сетям, в которых они выкладывают фото, сделанные на территории изолятора. Кроме того, Козлов сообщал, что некоторые осужденные платят за возможность выхода из учреждения по условно-досрочному освобождению.

В среду в "Бутырке" прошло собрание сотрудников, на котором обсуждалось заявление Козлова. Сам Козлов на собрание не явился, объяснив своему непосредственному руководителю, что взял на этот день отгул.

По словам зампрокурора Москвы, столичная прокуратура в настоящее время проводит проверку по фактам, изложенным Козловым.

"Наша проверка пока изложенных в обращении фактов не подтвердила. На сегодняшний день не обнаружено никаких нарушений", - сказал Марков, передаёт РИА Новости.

Он также сообщил, что если от сотрудников управления ФСИН по Москве или от сотрудников "Бутырки" в прокуратуру поступит соответствующее обращение и если будут веские основания, то "мы, возможно, направим материалы в следственные органы о привлечении Козлова к уголовной ответственности".

На собрании врио начальника УФСИН Москвы Анатолий Тихомиров сообщил, что управление федеральной службы исполнения наказаний по Москве также не нашло подтверждения фактам нарушений, о которых заявил Козлов.

Тихомиров добавил, что по фактам, изложенным Козловым, проверку проводит и центральный аппарат Федеральной службы исполнения наказаний. По его словам, все проверки уже практически завершены, и изложенные факты своего подтверждения не находят.

"Козлов в своих заявлениях прессе не привел конкретных фактов. Кроме того, он ранее никогда не пытался обратиться к своему непосредственному руководству или руководству ФСИН с какими-либо обращениями. О многих вещах, которые он высказал СМИ, он просто не знал и был в них некомпетентен", - сказал Тихомиров.