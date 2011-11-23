Следственный комитет РФ: дело против убийц Вани Скоробогатова законно

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23 ноября 2011, 14:36 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта piter.tv

Уголовное преследование супругов Крэйверов по обвинению в убийстве на территории США усыновленного ими 7-летнего Ивана Скоробогатова абсолютно законно, заявил в среду представитель Следственного комитета Владимир Маркин.

"В связи с появившимися в ряде СМИ публикациями, подвергающими сомнению легитимность предъявления обвинения и объявления в розыск супругов Крэйверов, Следственный комитет заявляет, что уголовное дело по факту убийства малолетнего гражданина России Вани Скоробогатова приемными родителями - гражданами США было возбуждено еще 5 марта 2010 года, задолго до судебного процесса в США", подчеркнул Маркин, передаёт ИТАР-ТАСС.

"АН" писали, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил активизировать расследование по делу убитого усыновителями в США российского мальчика Вани Скоробогатова из-за вынесения виновным чрезмерно мягкого приговора. Виновных объявят в розыск.

Напомним, суд американского города Йорк в штате Пенсильвания в пятницу приговорил чету Нанетт и Майкла Краверов к 16 месяцам заключения за непреднамеренное убийство усыновленного российского мальчика Вани Скоробогатова, но освободил их в зале суда, поскольку супруги провели в тюрьме более полутора лет.