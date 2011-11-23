Мосгорсуд оставил под стражей обвиняемого в убийстве полковника Буданова

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23 ноября 2011, 13:20 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта usatoday.com

Мосгорсуд в среду отказался освободить из-под стражи Магомеда Сулейманова, обвиняемого в убийстве экс-полковника Юрия Буданова. Таким образом, было отказано в удовлетворении кассационной жалобы защиты.

"Постановление Пресненского суда о продлении Сулейманову меры пресечения в виде содержания под стражей до 10 декабря оставить без изменения", - сказано в постановлении Мосгорсуда.

"АН" писали, что Юрий Буданов был застрелен 10 июня, убийство произошло в Москве, по подозрению в совершении преступления задержан Магомед Сулейманов, который до сих пор отказывается сотрудничать со следствием и давать показания. Есть повод считать его мстителем. В июле террористы группировки "Батальон Рияд Салихин", действующие на Северном Кавказе, взяли ответственность на себя за убийство Буданова.