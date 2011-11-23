В Москве при ограблении квартиры в доме в проезде Черепановых убит человек

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23 ноября 2011, 12:04 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве сегодня утром совершено вооруженное нападение на одну из квартир в доме в проезде Черепановых. По предварительным данным, один человек убит, еще двое получили тяжелые ранения в ходе налета на квартиру. Источник в правоохранительных органах сообщил, что грабители окрыли стрельбу.



В результате использования налетчиками огнестрельного оружия один человек погиб на месте, еще двое в тяжелом состоянии отправлены в реанимацию, передает Интерфакс.

В настоящее время на месте работают оперативники. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.