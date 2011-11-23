В Москве выпущена из СИЗО женщина, сбившая насмерть двух человек в Бирюлёво

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23 ноября 2011, 09:08 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта zelenograd-times.ru

Экспертизы показали, что все участники нашумевшего ДТП в Бирюлёво в Москве, где погибли 2 человека были пьяны - в крови женщины-водителя обнаружили 0,3 промилле алкоголя, а в крови одного из погибших молодых людей - 1,8 промилле.

Кроме того, один из погибших, по данным источника в медицинских кругах, "состоял на учете в наркодиспансере", передаёт ИТАР-ТАСС. Московская полиция назначила дополнительные экспертизы по делу о ДТП на Бирюлевской улице в столице.

Арестованная ранее по данному делу москвичка Жанна Суворова до получения их результатов отпущена под подписку о невыезде, сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по Москве.

"АН" писали, что Нагатинский суд Москвы 14 ноября санкционировал арест на два месяца женщины-водителя Жанны Суворовой, сбившей насмерть двух пешеходов вечером 12 ноября в районе дома номер 30 по Бирюлёвской улице в Москве.

"Суд арестовал Суворову на 2 месяца с условием предъявления ей обвинения в течение 10 суток. Незамедлительно по данному делу была назначена автотехническая экспертиза, предварительные результаты которой, полученные во вторник, показали, что при данных обстоятельствах не было возможности избежать наезда", - сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что учитывая эти результаты проведенной экспертизы, мера пресечения Суворовой была изменена с ареста на подписку о невыезде.

"Данное решение было согласовано и поддержано прокуратурой Южного административного округа Москвы" - отметил представитель пресс-службы.