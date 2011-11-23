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//Криминал

На Камчатке выясняют, как педофил попал в школу, чтобы изнасиловать 2-х девочек

23 ноября 2011, 07:38 [ «Аргументы Недели» ]

В Петропавловске-Камчатском в среду прокуратура края приступила к проверке по факту сексуального насилия над двумя девятилетними школьницами в стенах школы, сообщил представитель ведомства.

По версии следствия, во вторник 36-летний житель Вилючинска проник в одну из школ Петропавловска-Камчатского. Там он напал на двух девятилетних школьниц и, угрожая ножом, совершил в отношении них сексуальное насилие. Задержали его сразу же.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает Общественное телевидение Приморья. Прокуратура начала проверку по этому факту, сотрудники должны выяснить, как педофилу удалось попасть в школу.

Будет выяснено, как в школе работает охрана, есть ли необходимые решетки на окнах.

Произошедшее в школе Петропавловска-Камчатского вызвало широкий общественный резонанс в крае. По итогам прокурорской проверки будет принято процессуальное решение.

ЛБ

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