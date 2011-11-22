В Петербурге убит бизнесмен Давид Тертерян

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22 ноября 2011, 21:50 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

В Санкт-Петербурге неизвестные расстреляли предпринимателя, уроженца Армении. Давид Тертерян являлся совладельцем ресторана "Пиросмани" и предприятия "Севзапмебель".



Инцидент произошел вечером во вторник на севере города, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органа. Тело Тертеряна с огнестрельным ранением было обнаружено в машине в Выборгском районе Петербурга.



Ранее нападение на предпринимателя произошло в Москве. Неизвестные ранили предпринимателя и отняли у него $900 тысяч. Инцидент произошел примерно в 13:30 в Большом Полуярославском переулке.