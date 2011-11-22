В Москве у предпринимателя похитили около миллиона долларов

//Криминал

22 ноября 2011, 17:52 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве неизвестные ранили предпринимателя и отняли у него $900 тысяч. Инцидент произошел примерно в 13:30 в Большом Полуярославском переулке. Неизвестные на внедорожнике "Ауди" ограбили Александра Дзабиева.



Мужчина оказал сопротивление, когда преступники попытались отнять у него сумку. После этого один из злоумышленников выстрелил предпринимателю в голову из боевого пистолета. Затем грабители скрылись с деньгами, передает Интерфакс. Раненный мужчина успел сообщить, что внутри находилось 900 тысяч долларов.