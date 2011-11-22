В Москве нашли тело гражданина Нигерии с 22 ножевыми ранениями

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22 ноября 2011, 16:20 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В полосе отвода павелецкого направления Московской железной дороги нашли тело мужчины с многочисленными ножевыми ранениями. Тело гражданина Нигерии с 22 ножевыми ранениями было найдено во вторник около 13:00 в Нагорном проезде, неподалеку от дома 10.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства произошедшего, передает Интерфакс. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту убийства.



В ноябре в лесу неподалеку от Рублевского шоссе было найдено тело студента столичного вуза. Труп молодого человека со связанными брючным ремнем руками, переломами челюсти и скулы, ожогами нашли в 25 метрах от проезжей части.