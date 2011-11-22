В Москве неизвестные избили и подожгли бизнесмена

//Криминал

22 ноября 2011, 07:56 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве накануне вечером неизвестные сильно избили и подожгли бизнесмена. Пострадавший 33-летний мужчина около трёх часов пролежал в подъезде собственного дома.

Несмотря на тяжёлые травмы и ожоги, предприниматель выжил, пришёл в себя и позвонил знакомому, который и вызвал бригаду "скорой помощи". Пострадавший бизнесмен рассказал, что на него напали сразу несколько человек. Злоумышленники били мужчину бейсбольными битами, а потом облили бензином. По версии предпринимателя, нападение на него связано с его бизнесом – обычной автомойкой.