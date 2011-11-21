В Астраханской области 26-летняя женщина заказала убийство жены любовника (ВИДЕО

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21 ноября 2011, 22:49 [ «Аргументы Недели» ]

Кадр оперативной съёмки.

В Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней жительницы города Камызяк Марии Куршевой, подозреваемой в организации убийства законной супруги своего любовника.

По версии следствия, в начале ноября 2011 года у Куршевой возник умысел на убийство своей соперницы - 24-летней законной жены мужчины, с которым подозреваемая состояла в близких отношениях на протяжении последних двух лет, сообщает в понедельник сайт Следственного комитета РФ.

Куршева попыталась нанять для совершения преступления ранее судимого своего знакомого. Однако тот пообещав помочь найти убийцу, обратился в полицию.

В роли киллера перед заказчицей выступил сотрудник правоохранительных органов.

Куршева обговорила с ним место, время, способ совершения предстоящего убийства, передала фотографии будущей жертвы и показа места ее проживания и пребывания. Жизнь соперницы подозреваемая оценила в 45 тысяч рублей, 5 из которых передала исполнителю в виде задатка.

17 ноября 2011 года сотрудники полиции инсценировали прилюдное похищение "объекта" заказного убийстваа в ночь на 18 ноября 2011 года при передаче оставшейся суммы "киллеру" Куршева была задержана оперативными сотрудниками.

Подозреваемая дала показания по обстоятельствам совершенного преступления, заявив, что мотивом для организации убийства потерпевшей явилась "бескрайняя, немыслимая любовь к ее мужу".

Куршева в СИЗО, её 6-летняя дочь временно передана на воспитание своей бабушке. Расследование уголовного дела продолжается.

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