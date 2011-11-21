В Кабардино-Балкарии сотрудники Пенсионного фонда и Сбербанка украли 6 млн руб.

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21 ноября 2011, 22:31 [ «Аргументы Недели. Северный Кавказ» ]

Фото с сайта 3vozrast.ru

В Баксанском районе КБР группа из 7 человек обокрала федеральный бюджет на 6 млн рублей, организовав получение пенсий на "мёртвые души", сообщает в понедельник пресс-служба Следственного комитета РФ.

Четверым работникам управления республиканского Пенсионного фонда и трём сотрудникам местного отделения Сбербанка предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием служебного положения, подделке и похищении документов.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике им, в зависимости от роли каждого, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой в особо крупном размере), ч.1 ст.327 УК РФ (подделка иного официального документа, предоставляющего права, в целях его использования) и ч.1 ст.325 УК РФ (похищение официальных документов, совершенное из иной личной заинтересованности)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в сентябре 2003 г. в городе Баксане была создана преступная группа из сотрудников Пенсионного фонда и отделения Сбербанка России, а также гражданского лица с целью подделки официальных документов, назначения пенсий несуществующим лицам, открытия в Сбербанке лицевых счетов и хищения с этих счетов зачисляемых пенсий.