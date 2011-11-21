//Криминал

21 ноября 2011, 22:19 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве возбуждено уголовное дело по факту карманной кражи у москвича двумя гражданами Узбекистана, сообщает в понедельник пресс-служба столичного ГУ МВД.

Молодой мужчина, выйдя из станции метро Петровско-Разумовская, решил купить в палатке воду и сигареты. Пока он рассматривал витрину, двое злоумышленников воспользовались его невниманием и вытащили из кармана куртки деньги и документы.

Невольный свидетель происшествия пришел на помощь пострадавшему и сообщил через службу "02"о совершенной краже.

Вскоре по горячим следам сотрудникам ОМВД по району Тимирязевский удалось задержать грабителей. Ими оказались двое жителей республики Узбекистан. В Москве они не работали, проживали у случайных знакомых.

В отношении задержанных возбужденно уголовное дело. Следствие не исключает, что этот случай в их практике не единственный. Задержанные проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений.