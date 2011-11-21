В Москве завели дело на полицейского с кокаином

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21 ноября 2011, 22:00 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В столице в понедельник возбуждено уголовное дело в отношении полицейского, задержанного в состоянии наркотического опьянения. Задержали его сотрудники ОСБ, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Инцидент произошёл на Малахитовой улице 19 ноября около 1 часа ночи. В ходе досмотра автомашины сотрудника полиции Центрального округа был изъят пакетик с кокаином. Дело возбудили по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке наркотических средств в крупном размере. Все материалы по данному факту были переданы в Останкинский МРСО СУ по СВАО ГСУ СК РФ по г.Москве.

21 ноября в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в крупном размере).