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//Криминал

В Астраханской области задержали 2 автобуса нелегалов, "косивших" под паломников

21 ноября 2011, 21:17 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта mzrta.ru
Фото с сайта mzrta.ru

В Астраханской области автоинспекторы задержали около сорока нелегальных трудовых мигрантов из Узбекистана, сообщает в понедельник пресс-служба областного УМВД.

"Сотрудниками ГИБДД было задержано два автобуса, следовавших по федеральной трассе Астрахань-Волгоград. Нелегальные трудовые мигранты из Узбекистана изначально представились некими паломниками", - говорится в сообщении, передаёт Интерфакс.

Однако полицейские установили, что настоящая цель их приезда - трудоустройство, отмечает пресс-служба.

ЛБ

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