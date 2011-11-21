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21 ноября 2011, 20:49 [ «Аргументы Недели. Воронеж» ]

Фото с сайта pav-edin23.ru

В Воронеже суд Центрального района приговорил гражданина Кении к 120 часам обязательных работ за избиение врача бригады скорой медицинской помощи, сообщает облпрокуратура в понедельник.

Суд установил, что июле текущего года Алоо Арнольд Эдвин Опийо, ранее отчисленный из Воронежской государственной медакадемии им.Бурденко за неуспеваемость, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим другом, гражданином Танзании, и побил его.

Когда на место приехала бригада скорой медпомощи, кениец напал на врача, ударив его по лицу, за то, что тот стал оказывать помощь его сопернику.

Подсудимый полностью признал свою вину, передаёт Интерфакс. Суд признал его виновным по статье "умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений".