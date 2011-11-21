В Подмосковье гастарбайтеры устроили очередную поножовщину

//Криминал

21 ноября 2011, 17:00 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Подмосковье в ночь на 20 ноября гастарбайтеры устроили поножовщину в баре в посёлке Свердловский Щёлковского района. По словам одного из очевидцев инцидента, местные ребята отдыхали в баре.

На простую просьбу, чтобы человек встал в очередь, приезжий ответил: "Хорошо, я сейчас вам устрою очередь". Приезжий мужчина вызвал на помощь несколько человек. Они пришли в бар с битами и заточками. В результате драки двое посетителей бара из местных получили ножевые ранения. Пострадавшие в результате конфликта были госпитализированы.

Как передает радиостанция "РСН", житель Свердловского уточнил, что гастарбайтеры живут в соседнем селе Перовское, где идёт большая стройка. После инцидента 10 участников драки были задержаны, но позже 8 из них были отпущены полицией.

Подруга одного из пострадавших, который находится в реанимации, рассказала, что поножовщину утроили граждане Турции. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту драки.

Позднее участник драки – местный житель Рустам Ашуралиев уточнил, что в драке в Свердловском участвовали не турки, а дагестанцы-самбисты. В паспортах у них указано, что они из Ростовской области. По его данным, у нападавших в военных билетах или паспортах было указание, что они занимаются самбо. Участник драки сообщил, что нападавшие старались наносить удары в голову. Он уточнил, что Михаил – ранение в желудок, Сергей – ранение в печень. В настоящее время Сергей находится в реанимации.