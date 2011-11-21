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21 ноября 2011, 15:03 [ «Аргументы Недели. Ставрополь» ]

В Ставропольском крае завершено расследование дела о хищении за месяц более миллиона рублей у жителей края фирмами-"двойниками" в сфере ЖКХ сообщил начальник следственной части главка МВД по СКФО Николй Жигун.

По его словам, в городе Минеральные Воды создавались фирмы-"двойники" в сфере ЖКХ, которые выставляли потребителям счета за коммунальные услуги.

Деньги уходили к "двойникам" через расчетно-кассовый центр, руководитель которого знал о происходящем", - пояснил Жигун, передаёт РИА Новости.

При этом мошенников не смутило даже то, что один из жителей, которого известили об образовании задолженности по счетам, обратился с жалобой в правоохранительные органы – злоумышленники, по его словам, продолжали присылать людям счета с октября по декабрь прошлого года.

Таким образом, за один месяц было похищено около 1,3 миллионов рублей. Число потерпевших от действий мошенников не уточняется.

В настоящее время уголовное дело в отношении начальника расчетно-кассового центра направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Мужчине грозит длительный срок заключения.