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На Ставрополье действовали фирмы-"двойники" в сфере ЖКХ, похищено более миллиона
21 ноября 2011, 15:03 [ «Аргументы Недели. Ставрополь» ]
В Ставропольском крае завершено расследование дела о хищении за месяц более миллиона рублей у жителей края фирмами-"двойниками" в сфере ЖКХ сообщил начальник следственной части главка МВД по СКФО Николй Жигун.
По его словам, в городе Минеральные Воды создавались фирмы-"двойники" в сфере ЖКХ, которые выставляли потребителям счета за коммунальные услуги.
Деньги уходили к "двойникам" через расчетно-кассовый центр, руководитель которого знал о происходящем", - пояснил Жигун, передаёт РИА Новости.
При этом мошенников не смутило даже то, что один из жителей, которого известили об образовании задолженности по счетам, обратился с жалобой в правоохранительные органы – злоумышленники, по его словам, продолжали присылать людям счета с октября по декабрь прошлого года.
Таким образом, за один месяц было похищено около 1,3 миллионов рублей. Число потерпевших от действий мошенников не уточняется.
В настоящее время уголовное дело в отношении начальника расчетно-кассового центра направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Мужчине грозит длительный срок заключения.