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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал

В Турции поймали фальшивомонетчиков, "нарисовавших" 30 млн российских рублей

20 ноября 2011, 15:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта ekonbez.ru
Фото с сайта ekonbez.ru

Турецкая полиция задержала 17 человек по обвинению в изготовлении фальшивых российских рублей, общая стоимость которых может достигать один миллион долларов.

Преступную группировку, которую, по сообщениям местной прессы, возглавляли двое полицейских Стамбула, удалось задержать после продолжительной слежки, передаёт ВВС.

Полиция подтверждает, что преступники планировали переправить около шести тысяч купюр номиналом в пять тысяч рублей в Россию.

ЛБ

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