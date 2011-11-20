В Карачаево-Черкесии во время службы убит лейтенант полиции

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20 ноября 2011, 07:38 [ «Аргументы Недели» ]

В Карачаево-Черкесии задержан мужчина, убивший лейтенанта полиции во время его службы в селе Учкекен.

В правоохранительных органах республики сообщили, что накануне днем полицейские остановили в административном центре Малокарачаевского района автомобиль с целью проверки документов водителя. В ответ на просьбу предъявить удостоверение, двое мужчин, находившихся в машине, открыли огонь по полицейскому.

В ходе перестрелки лейтенант полиции получил тяжелые ранения, ставшие для него смертельными.Полицейским удалось ранить одного из нападавших и задержать его. Другой пассажир автомобиля скрылся с места происшествия, передает Интерфаск. Задержанный преступник находится в больнице, его охраняют сотрудники правоохранительных органов.

В районе введен план «Перехват». Второго злоумышленника ищут.