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//Криминал

В Кабардино-Балкарии сотрудники полиции нашли мощную самодельную бомбу

19 ноября 2011, 13:57 [ «Аргументы Недели» ]

В Кабардино-Балкарии сотрудники полиции обезвредили мощное самодельное взрывное устройство. Инцидент произошел на обочине автодороги в Баксанском районе республики.

Бомба была обнаружена и обезврежена накануне, передает РИА Новости. Взрывное устройство было найдено в 500 метрах от автодороги Баксан-Псычох. Самодельная бомба состояла из шести 400-граммовых тротиловых шашек, обмотанных скотчем, с детонатором, электрической платой и батарейкой.

ЕЛ

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