Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал

В Узбекистане взорвали железную дорогу

19 ноября 2011, 09:09 [ «Аргументы Недели» ]

В Узбекистане в ночь на четверг прогремел взрыв на железной дороге. Инцидент произошел на перегоне Галаба - Амузанг. Жертв в результате взрыва нет.

Правительственная комиссия выясняет причины и обстоятельства совершенного преступления. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время правоохранительными органами Узбекистана осуществляются необходимые оперативно-следственные действия, передает Интерфакс. Железнодорожная линия Термез - Курган-Тюбе, протяженностью 218 км, эксплуатируется с 1974 года.

ЕЛ

//картина дня

В мире

В ДНР узнали о планах ВСУ обострить ситуацию в Донбассе перед встречей Зеленского и Трампа

В ДНР узнали о планах ВСУ обострить ситуацию в Донбассе перед встречей Зеленского и Трампа

Вооруженные силы Украины намерены обострить ситуацию в Донбассе в преддверии встречи президента страны Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Об этом говорится в заявлении Народной милиции ДНР.

Депутаты крымского парламента второго созыва избрали главу Республики. Соответствующее решение было принято на заседании Государственного совета Республики Крым в пятницу, 20 сентября.

Депутаты крымского парламента второго созыва избрали главу Республики. Соответствующее решение было принято на заседании…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Несмотря на то, что частная клиника, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, разрешает привлекать сторонних врачей, таких консультаций не будет. Родственники актрисы…

Популярный российский бьюти-блогер Андрей Петров записал свой разговор с матерью, в котором признается ей в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. "Мама, я гей"…

//новости ан

//новости ан

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: убийство в Тверской области, авария в Кирове…