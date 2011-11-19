В Узбекистане взорвали железную дорогу

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19 ноября 2011, 09:09 [ «Аргументы Недели» ]

В Узбекистане в ночь на четверг прогремел взрыв на железной дороге. Инцидент произошел на перегоне Галаба - Амузанг. Жертв в результате взрыва нет.



Правительственная комиссия выясняет причины и обстоятельства совершенного преступления. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время правоохранительными органами Узбекистана осуществляются необходимые оперативно-следственные действия, передает Интерфакс. Железнодорожная линия Термез - Курган-Тюбе, протяженностью 218 км, эксплуатируется с 1974 года.