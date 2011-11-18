"Рыжий Тарзан" Дацик чуть не сломал "клетку" в зале питерского суда

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18 ноября 2011, 21:49 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

Фото с сайта news.nswap.info

В Санкт-Петербурге в пятницу "боец без правил" неонацист Вячеслав Дацик, известный также как "Рыжий Тарзан", обвиняемый в разбое, пытался устроить скандал в суде Красногвардейского района.

"Во время заседания Дацик начал трясти решетку, выражаться...", - сообщила РИА Новости представитель пресс-службы регионального управления судебных приставов..

По ее словам, Дацика пришлось успокаивать конвойным. Вмешательства судебных приставов, которые также находились в зале, не потребовалось, сказала представитель пресс-службы.

Как уточнил адвокат Дацика Вадим Дегтярев, на заседании в пятницу рассматривалась жалоба Дацика на бездействие следователей. Адвокат не стал комментировать поведение своего подзащитного в ходе заседания.

Напомним, в 2007 году боец MMA, член националистической организации "Славянский союз" "Рыжий Тарзан" был задержан по подозрению в ограблениях салонов сотовой связи в Петербурге. Позднее он был направлен на принудительное лечение в психбольницу, из которой и сбежал за границу.

Дацика задержали 21 сентября 2010 года, когда он пришел в одну из иммиграционных контор Осло с намерением попросить убежища в Норвегии. При нём имелся пистолет, который он сдал полицейским. В конце декабря норвежский суд приговорил его к восьми месяцам тюрьмы за незаконное ношение оружия.

В марте Норвегия депортировала Дацика в РФ. Сначала его пытались перевезти на самолете, однако из-за проблем с документами самолет сел в Хельсинки, откуда Дацик был доставлен наземным транспортом к российско-финской границе. Там его встретили российские правоохранители и при поддержке спецназа доставили в "Кресты".

Дацик обвиняется по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Максимальное наказание за это преступление - десять лет заключения.