Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал

Суд США приговорил супругов Крэйвер, убивших Ваню Скоробогатова, к тюрьме

18 ноября 2011, 21:26 [ «Аргументы Недели» ]

В США супруги Нанетт и Майкл Краверы, которые были признаны виновными в непреднамеренном убийстве усыновленного Вани Скоробогатова, приговорены судом города Йорка к тюремному заключению на срок от 16 месяцев до 4 лет.

Это означает, что реальный срок пребывания в заключении будет зависеть от их поведения и других причин, но он составит не менее 16 месяцев и не более 4 лет, сообщает РИА Новости. Такая норма предусмотрена законодательством штата Пенсильвания.

Семилетний Ваня Скоробогатов из Челябинской области 24 августа 2009 года скончался в американском госпитале от черепно-мозговой травмы. Смерть ребенка наступила в результате многочисленных ранений и побоев, которые можно расценить как пытку, утверждала прокуратура. На теле ребенка было около сотни ран.

ЛБ

//картина дня

В мире

В ДНР узнали о планах ВСУ обострить ситуацию в Донбассе перед встречей Зеленского и Трампа

В ДНР узнали о планах ВСУ обострить ситуацию в Донбассе перед встречей Зеленского и Трампа

Вооруженные силы Украины намерены обострить ситуацию в Донбассе в преддверии встречи президента страны Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Об этом говорится в заявлении Народной милиции ДНР.

Депутаты крымского парламента второго созыва избрали главу Республики. Соответствующее решение было принято на заседании Государственного совета Республики Крым в пятницу, 20 сентября.

Депутаты крымского парламента второго созыва избрали главу Республики. Соответствующее решение было принято на заседании…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Несмотря на то, что частная клиника, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, разрешает привлекать сторонних врачей, таких консультаций не будет. Родственники актрисы…

//новости ан

Популярный российский бьюти-блогер Андрей Петров записал свой разговор с матерью, в котором признается ей в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. "Мама, я гей"…

//новости ан

//новости ан

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: убийство в Тверской области, авария в Кирове…

//новости ан