Суд США приговорил супругов Крэйвер, убивших Ваню Скоробогатова, к тюрьме

//Криминал

18 ноября 2011, 21:26 [ «Аргументы Недели» ]

В США супруги Нанетт и Майкл Краверы, которые были признаны виновными в непреднамеренном убийстве усыновленного Вани Скоробогатова, приговорены судом города Йорка к тюремному заключению на срок от 16 месяцев до 4 лет.

Это означает, что реальный срок пребывания в заключении будет зависеть от их поведения и других причин, но он составит не менее 16 месяцев и не более 4 лет, сообщает РИА Новости. Такая норма предусмотрена законодательством штата Пенсильвания.

Семилетний Ваня Скоробогатов из Челябинской области 24 августа 2009 года скончался в американском госпитале от черепно-мозговой травмы. Смерть ребенка наступила в результате многочисленных ранений и побоев, которые можно расценить как пытку, утверждала прокуратура. На теле ребенка было около сотни ран.