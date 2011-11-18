В Москве арестована глава Ассоциации женщин-предпринимателей за убийство

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18 ноября 2011, 19:35 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве Хамовнический суд в пятницу санкционировал арест Людмилы Качаловой, обвиняемой в организации убийства президента Ассоциации женщин-предпринимателей России Татьяны Малютиной.

Соответствующее ходатайство следствия было удовлетворено, передаёт Интерфакс.

"АН" писали, что накануне Людмила Качалова была госпитализирована из СИЗО.

Напомним, Татьяна Малютина была убита 4 июля этого года в своей квартире. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили личность предполагаемого исполнителя преступления - 36-летнего уроженца Карачаево-Черкесии, "накануне вечером в ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан". На допросе задержанный дал признательные показания, он указал, что заказчиком преступления является ныне действующий президент Ассоциации женщин-предпринимателей Людмила Качалова.