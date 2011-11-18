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На Смоленщине поймана банда мошенников
18 ноября 2011, 17:53 [ «Аргументы Недели. Смоленск» ]
В Смоленской области задержана международная банда мошенников, жертвами которых стали граждане России, Белоруссии, Украины и Молдавии. Ущерб от их деятельности превысил 100 миллионов рублей.
О задержании подозреваемых в пятницу сообщил глава МВД Рашид Нургалиев.
"Такая операция была проведена. На территории Смоленской области была выявлена преступная группа, насчитывающая 21 человек", - заявил министр МВД, находящийся в Смоленске.
Глава МВД отметил, что эта операция была проведена после обращения посла Беларуси в РФ к российским правоохранительным органам.
"Он обратился с тем, что здесь (в Смоленской области) очень много граждан Беларуси, приезжают сюда и заключают торговые сделки с юридическими лицами, которые якобы здесь занимаются предпринимательской деятельностью", - сказал министр.
Рашид Нургалиев отметил, что в результате мошеннических сделок граждане Беларуси оказывались перед фактом, что договора, которые они заключали с такого рода фирмами, не исполнялись.
"То есть исчезает сельскохозяйственный груз, другие товары народного потребления", - сказал глава МВД РФ.
По словам министра, общий ущерб, причиненный преступной деятельностью мошеннической группировки, оценивается в 110 млн рублей, передаёт Интерфакс-Запад. Нургалиев не уточнил ни имен задержанных мошенников, ни названий их фирм, ни даты проведения операции по их задержанию.