На Смоленщине поймана банда мошенников

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18 ноября 2011, 17:53 [ «Аргументы Недели. Смоленск» ]

В Смоленской области задержана международная банда мошенников, жертвами которых стали граждане России, Белоруссии, Украины и Молдавии. Ущерб от их деятельности превысил 100 миллионов рублей.

О задержании подозреваемых в пятницу сообщил глава МВД Рашид Нургалиев.

"Такая операция была проведена. На территории Смоленской области была выявлена преступная группа, насчитывающая 21 человек", - заявил министр МВД, находящийся в Смоленске.

Глава МВД отметил, что эта операция была проведена после обращения посла Беларуси в РФ к российским правоохранительным органам.

"Он обратился с тем, что здесь (в Смоленской области) очень много граждан Беларуси, приезжают сюда и заключают торговые сделки с юридическими лицами, которые якобы здесь занимаются предпринимательской деятельностью", - сказал министр.

Рашид Нургалиев отметил, что в результате мошеннических сделок граждане Беларуси оказывались перед фактом, что договора, которые они заключали с такого рода фирмами, не исполнялись.

"То есть исчезает сельскохозяйственный груз, другие товары народного потребления", - сказал глава МВД РФ.

По словам министра, общий ущерб, причиненный преступной деятельностью мошеннической группировки, оценивается в 110 млн рублей, передаёт Интерфакс-Запад. Нургалиев не уточнил ни имен задержанных мошенников, ни названий их фирм, ни даты проведения операции по их задержанию.