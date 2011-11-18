Жена в багажнике

//Криминал

18 ноября 2011, 15:40 [«Аргументы Недели», Олег Утицин ]

В Томской области предприниматель поссорился с женой, связал ее, упрятал в багажник и попытался вывезти из города, но попал в аварию, и очевидцы помогли женщине освободиться. Возбуждено уголовное дело.

17 ноября 35-летний директор одного из частных предприятий города Томска у себя в офисе поругался с женой. Он и так уже затеял с ней развод, а тут – очередной скандал. В результате, бизнесмен избил супругу, заклеил ей скотчем рот, связал руки и ноги, заботливо укутал пледом, вынес из помещения и положил в багажник своего автомобиля «Тойота Карина». Но и в машине потерпевшая сумела освободиться и открыть багажник во время движения автомобиля. Увидев это в зеркало заднего вида, мужчина вышел из машины и попытался закрыть багажник, но жена оказала активное сопротивление. Решив ехать с открытым багажником, мужчина вновь сел за руль, но к тому времени к машине подбежали очевидцы происходившего, и водитель одной из машин перегородил ему дорогу. Тогда подозреваемый сдал назад и врезался в маршрутный автобус. Граждане задержали предпринимателя и вызвали сотрудников ГИБДД, женщине помогли выбраться на волю. Задержанный объяснил, что из-за развода чувствует себя подавленно и плохо контролирует эмоции, но в содеянном раскаивается. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения.