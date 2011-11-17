//Криминал

17 ноября 2011, 22:43 [ «Аргументы Недели» ]

Правоохранительные органы Объединенных Арабских Эмиратов установили местонахождение одного из бывших владельцев "ИжАвто" Юрия Амелина, объявленного Россией в розыск по подозрению в преднамеренном банкротстве.

В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции в Россию.

3 ноября в Эмиратах был задержан другой экс-совладелец "ИжАвто" Андрей Фролов. Его освободили под залог. Источники в окружении бизнесмена утверждают, что шансы на его выдачу Москве крайне малы, так как в Эмиратах преднамеренное банкротство не считается преступлением.

Еще один бывший совладелец "ИжАвто" - Юрий Качмазов - сумел скрыться от эмиратской полиции.

Амелин, Фролов и Качмазов - бывшие топ-менеджеры группы компаний "СОК", владевшей "ИжАвто". По версии следствия, банкротство предприятия 2 года назад было преднамеренным. Из компании предварительно вывели почти 7 миллиардов рублей. Фигурантами этого дела являются также бывший гендиректор "ИжАвто" Михаил Добындо и директор по экономике Евгений Страхов. Добындо остался в России и сотрудничает со следствием. Страхов, по некоторым данным, может скрываться в одной из стран Евросоюза.