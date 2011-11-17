Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал

В Петербурге школьник, застреливший своих родителей, получил 11 лет колонии

17 ноября 2011, 21:11 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

В  Петербурге  в четверг, 17 ноября, вынесен приговор бывшему одиннадцатикласснику Андрею Саханенко, который совершил жестокое убийство собственных родителей, и его сообщникам.

19-летний  Саханенко по решению суда проведет 11 лет в исправительной колонии строгого режима. Вместе с ним осуждены исполнители Марк Мазенков и Виталий Новосерьянц.  Суд приговорил их к  15 и 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима .   Ольга Петрова отделалась 7-летним условным сроком с испытательным периодом в 4 года.

Следствием и судом установлено, что в 2010 году школьник  Андрей Саханенко решил убить родителей, которые  ругали его за плохую  учебу.  Школьник, ученик 11 класса, не работал, не помогал матери и отцу  и  уже выпивал.  «Обидевшись» на самых родных людей,  из корыстных побуждений школьник решил завладеть родительской квартирой.

Он решил нанять киллера и пообещал Марку Мазенкову за исполнение двойного убийства  вознаграждение в виде отцовского автомобиля  «ВАЗ-2107» и 40 тысяч рублей.   В качестве аванса за услуги по поиску киллера школьник пообещал заплатить 3 тысячи рублей, а потом передать Мазенкову квартиру родителей и автомобиль Skoda.

В апреле Саханенко вместе с Мазенковым взяли в квартире его бабушки охотничье ружье и патроны и перевезли оружие в дом посредника и Ольги Петровой. Мазенков нашел Новосерьянца, который согласился совершить убийство за предложенное вознаграждение.
 4 апреля  около 4 часов утра Саханенко открыл  сообщникам квартиру, где спали его родители.  Там Новосерьянц застрелил потерпевших, выстрелив в мать и отца школьника  по одному разу.  Преступники инсценировали  разбойное  нападение, после чего  Саханенко позвонил в милицию и сообщил, что обнаружил дома тела родителей, сообщает newsru.com.
Во время заключения он пройдет принудительное лечение у психиатра.

ИЧ