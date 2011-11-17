В Петербурге школьник, застреливший своих родителей, получил 11 лет колонии

//Криминал

17 ноября 2011, 21:11 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

В Петербурге в четверг, 17 ноября, вынесен приговор бывшему одиннадцатикласснику Андрею Саханенко, который совершил жестокое убийство собственных родителей, и его сообщникам.



19-летний Саханенко по решению суда проведет 11 лет в исправительной колонии строгого режима. Вместе с ним осуждены исполнители Марк Мазенков и Виталий Новосерьянц. Суд приговорил их к 15 и 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима . Ольга Петрова отделалась 7-летним условным сроком с испытательным периодом в 4 года.

Следствием и судом установлено, что в 2010 году школьник Андрей Саханенко решил убить родителей, которые ругали его за плохую учебу. Школьник, ученик 11 класса, не работал, не помогал матери и отцу и уже выпивал. «Обидевшись» на самых родных людей, из корыстных побуждений школьник решил завладеть родительской квартирой.

Он решил нанять киллера и пообещал Марку Мазенкову за исполнение двойного убийства вознаграждение в виде отцовского автомобиля «ВАЗ-2107» и 40 тысяч рублей. В качестве аванса за услуги по поиску киллера школьник пообещал заплатить 3 тысячи рублей, а потом передать Мазенкову квартиру родителей и автомобиль Skoda.

В апреле Саханенко вместе с Мазенковым взяли в квартире его бабушки охотничье ружье и патроны и перевезли оружие в дом посредника и Ольги Петровой. Мазенков нашел Новосерьянца, который согласился совершить убийство за предложенное вознаграждение.

4 апреля около 4 часов утра Саханенко открыл сообщникам квартиру, где спали его родители. Там Новосерьянц застрелил потерпевших, выстрелив в мать и отца школьника по одному разу. Преступники инсценировали разбойное нападение, после чего Саханенко позвонил в милицию и сообщил, что обнаружил дома тела родителей, сообщает newsru.com.

Во время заключения он пройдет принудительное лечение у психиатра.