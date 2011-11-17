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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал

В Усмани Липецкой области мать выбросила с балкона 3-летнюю дочь

17 ноября 2011, 17:47 [ «Аргументы Недели» ]

В Липецкой области в городе Усмань молодая женщина - мать трехлетней девочки - в пьяном угаре жестоко избила ребенка и сбросила с балкона третьего этажа. Малышка разбилась, получила множественные травмы.

В настоящее время девочка находится в больнице, ее состояние оценивается как тяжелое.

В Следственном комитете РФ сообщили, что женщина, жестоко расправившаяся со совим ребенком, арестована. Следствием установлено, что 26-летняя девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения,  из-за того, что 3-летняя дочь сломала DVD-проигрыватель, сначала жестоко избила ее, а потом сбросила с балкона третьего этажа. Подозреваемая не работает, в браке не состоит и злоупотребляет спиртными напитками. Согласно показаниям  свидетелей, она ранее избивала дочь, выгоняла своего отца из дома, сообщается на сайте СК РФ. Она подозревается в совершении  преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «в» ч.2 ст. 105  УК России (покушение на убийство  малолетнего ребенка). Уголовное дело заведено. По ходатайству следователя в отношении подозреваемой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

ИЧ

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