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17 ноября 2011, 12:37 [ «Аргументы Недели. Калининград» ]

В Калининграде в четверг были задержаны пассажиры двух рейсов "Калининград-Москва". Причиной задержки стало сообщение о минировании здания калининградского аэропорта "Храброво".



Как сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы "Храброво" Елена Батасова, звонок от неизвестного поступил в 06.27 по мск. В аэровокзале находились пассажиры двух рейсов - около 200 человек. Были эвакуированы пассажиры и сотрудники аэропорта. На место вызвали кинологов, которые осмотрели здание аэропорта и никаких взрывоопасных предметов не нашли.