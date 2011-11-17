Чеченская диаспора считает, что Ахтаханова могли убить русские националисты

//Криминал

17 ноября 2011, 11:57 [ «Аргументы Недели» ]

Представители чеченской диаспоры считают, что убийство известного поэта и общественного деятеля Руслана Ахтаханова могли осуществить русские националисты. Об этом заявил член исполкома Ассоциации чеченских общественных и культурных объединений Хамзат Гериханов.



В интервью "Коммерсанту" Гериханов, хорошо знавший покойного, рассказал о том, что Ахтаханов был публичным человеком, "одним из самых активных представителей чеченской диаспоры в Москве". "По этой причине Ахтаханов мог стать мишенью для националистов", - сказал Гериханов. Также член исполкома Ассоциации чеченских общественных и культурных объединений указал на некоторую схожесть в исполнении убийств полковника Юрия Буданова и Р.Ахтаханова. По его словам, в обоих случаях использовались переделанные газовые пистолеты и киллеры сжигали машины.