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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал

В Москве задержали торговцев чиновничьими должностями

17 ноября 2011, 10:56 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве задержали двух человек, предложивших предпринимательнице организовать ее назначение на должность главы правительства Калининградской области. За свои услуги мошенники получили три миллиона рублей.

Преступников задержали при передаче денег. По данным ГУ МВД России по Москве, задержанные представлялись  высокопоставленными чиновниками и сотрудниками спецслужб. Преступники давно занимались подобными видами мошенничества. Они предлагали бизнесменам свои услуги не только по продаже должностей, но и по решению других вопросов, в том числе избавлению от проверок, прекращению уголовных дел. Получив деньги, мошенники скрывались за границей благодаря сообщникам в Италии, Германии и Израиле.

ЕЛ

//картина дня

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