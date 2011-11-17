Раскрыто убийство главы Ассоциации женщин-предпринимателей Татьяны Малютиной

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17 ноября 2011, 10:47 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта www.wpolitika.ru

В Москве раскрыто убийство главы Ассоциации женщин-предпринимателей РФ Татьяны Малютиной, задержаны подозреваемые в ее убийстве, среди них нынешняя глава Ассоциации.



В Главном управлении уголовного розыска (ГУУР) МВД РФ сообщили, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили личность предполагаемого исполнителя преступления - 36-летнего уроженца Карачаево-Черкесии, "накануне вечером в ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан". На допросе задержанный дал признательные показания, он указал, что заказчиком преступления является ныне действующий президент Ассоциации женщин-предпринимателей Людмила Качалова, которая в настоящее время также задержана.



Напомним, Татьяна Малютина была убита 4 июля этого года в своей квартире.