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//Криминал

В Хабаровске расследуют убийство начальника Россельхознадзора

17 ноября 2011, 09:40 [ «Аргументы Недели» ]

В Хабаровске расследует убийство начальника одного из отделов управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной области и Сахалинской области. Убийство было совершено еще в понедельник.

По данным СУСК по Хабаровскому краю, убийство связано с профессиональной деятельностью начальника Россельхознадзора. Тело чиновника было найдено 14 ноября днем в квартире по улице Льва Толстого в Хабаровске. Мужчина возглавлял в управлении отдел внутреннего ветеринарного контроля, передает РИА Новости. Возбуждено уголовное дело.

ЕЛ

//картина дня

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Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

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Ни одна политическая сила в Киеве на данный момент не заинтересована в возвращении территорий, занимаемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Такую точку зрения озвучил Валентин Гайдай, украинский политолог.

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