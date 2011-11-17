В Хабаровске расследуют убийство начальника Россельхознадзора

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17 ноября 2011, 09:40 [ «Аргументы Недели» ]

В Хабаровске расследует убийство начальника одного из отделов управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной области и Сахалинской области. Убийство было совершено еще в понедельник.



По данным СУСК по Хабаровскому краю, убийство связано с профессиональной деятельностью начальника Россельхознадзора. Тело чиновника было найдено 14 ноября днем в квартире по улице Льва Толстого в Хабаровске. Мужчина возглавлял в управлении отдел внутреннего ветеринарного контроля, передает РИА Новости. Возбуждено уголовное дело.