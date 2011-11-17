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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал

Из подмосковного УФМС украли бланки загранпаспортов и штампы

17 ноября 2011, 09:28 [ «Аргументы Недели» ]

В Московской области из межрайонного управления ФМС России в Орехово-Зуево украли бланки заграничных паспортов и штампы. Инцидент произошел в ночь на среду. Полиция ищет преступников.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Подмосковья, о происшествии заявил начальник межрайонного УФМС России.  По его словам, в ночь на среду на улице Пушкина, дом 7, неизвестный, разбив окно, проник в помещение УФМС и похитил 25 бланков заграничных паспортов. Также были украдены штампы для оформления приглашений иностранных граждан. Оперативникам удалось установить, что преступление совершил житель Брянской области, неработающий, ранее судимый.

ЕЛ

//картина дня

В мире

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Ни одна политическая сила в Киеве на данный момент не заинтересована в возвращении территорий, занимаемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Такую точку зрения озвучил Валентин Гайдай, украинский политолог.

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