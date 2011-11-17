Из подмосковного УФМС украли бланки загранпаспортов и штампы

//Криминал

17 ноября 2011, 09:28 [ «Аргументы Недели» ]

В Московской области из межрайонного управления ФМС России в Орехово-Зуево украли бланки заграничных паспортов и штампы. Инцидент произошел в ночь на среду. Полиция ищет преступников.



Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Подмосковья, о происшествии заявил начальник межрайонного УФМС России. По его словам, в ночь на среду на улице Пушкина, дом 7, неизвестный, разбив окно, проник в помещение УФМС и похитил 25 бланков заграничных паспортов. Также были украдены штампы для оформления приглашений иностранных граждан. Оперативникам удалось установить, что преступление совершил житель Брянской области, неработающий, ранее судимый.