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17 ноября 2011, 07:56 [ «Аргументы Недели» ]

В Краснодарском крае двое неизвестных ограбили отделение одного из банков в населенном пункте Цибанобалка. Около 17:00 по мск преступники в масках зашли в отделение банка и потребовали от кассира отдать им ключи от сейфов.



Затем двое неизвестных избили женщин-кассиров, забрав ключи силой. Злоумышленники похитили из сейфов около 700 тысяч рублей. В регионе был введен план "Перехват", передает РИА Новости. В настоящее время ведется поиск злоумышленников, а также похищенных ими денег.