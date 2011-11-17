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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал

В Краснодарском крае двое неизвестных ограбили отделение одного из банков

17 ноября 2011, 07:56 [ «Аргументы Недели» ]

В Краснодарском крае двое неизвестных ограбили отделение одного из банков в населенном пункте Цибанобалка. Около 17:00 по мск преступники в масках зашли в отделение банка и потребовали от кассира отдать им ключи от сейфов.

Затем двое неизвестных избили женщин-кассиров, забрав ключи силой. Злоумышленники похитили из сейфов около 700 тысяч рублей. В регионе был введен план "Перехват", передает РИА Новости. В настоящее время ведется поиск злоумышленников, а также похищенных ими денег.

ЕЛ

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