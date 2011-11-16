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//Криминал

В Москве с наркотиками задержаны двое сотрудников ППС

16 ноября 2011, 14:37 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве сегодня двое сотрудников патрульно-постовой службы были задержаны с наркотиками.  В ГУ МВД РФ по Москве сообщили, что в ходе проверки оперативной информации был задержан находившийся на маршруте патрулирования экипаж ППС по району "Ясенево".

У обоих сотрудников ППС при досмотре были обнаружены наркотические средства - марихуана и гашиш. В настоящее время решается вопрос о задержании подозреваемых в порядке статьи 91 УПК РФ. Проводится служебная проверка, по результатам которой оба задержанных полицейских будут уволены из ОВД.

В ведомстве отметили, что также будут уволены непосредственные руководители задержанных - командир отдельной роты ППС и его заместитель.

ИЧ

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