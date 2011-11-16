В Москве с наркотиками задержаны двое сотрудников ППС

//Криминал

16 ноября 2011, 14:37 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве сегодня двое сотрудников патрульно-постовой службы были задержаны с наркотиками. В ГУ МВД РФ по Москве сообщили, что в ходе проверки оперативной информации был задержан находившийся на маршруте патрулирования экипаж ППС по району "Ясенево".

У обоих сотрудников ППС при досмотре были обнаружены наркотические средства - марихуана и гашиш. В настоящее время решается вопрос о задержании подозреваемых в порядке статьи 91 УПК РФ. Проводится служебная проверка, по результатам которой оба задержанных полицейских будут уволены из ОВД.

В ведомстве отметили, что также будут уволены непосредственные руководители задержанных - командир отдельной роты ППС и его заместитель.