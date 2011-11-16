В Москве свадьба в ресторане закончилась поножовщиной

//Криминал

16 ноября 2011, 13:25 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве свадьба в ресторане в Черницынском проезде закончилась серьезной дракой. По предварительным данным, во вторник в ресторане отмечалась свадьба. В ходе торжества между персоналом заведения и посетителями возник конфликт.

Неизвестный мужчина в 23:00 мск напал с ножом на директора, официанта и музыканта ресторана. Злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия. С колото-резаными ранениями пострадавшие госпитализированы, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

В настоящее время ведется розыск злоумышленника.



Сотрудники правоохранительных органов ведут опрос свидетелей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.