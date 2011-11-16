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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал

В Москве свадьба в ресторане закончилась поножовщиной

16 ноября 2011, 13:25 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве свадьба в ресторане в Черницынском проезде закончилась серьезной дракой. По предварительным данным, во вторник в ресторане отмечалась свадьба. В ходе торжества между персоналом заведения и посетителями возник конфликт.

Неизвестный мужчина в 23:00 мск напал с ножом на директора, официанта и музыканта ресторана. Злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия.  С колото-резаными ранениями пострадавшие госпитализированы, состояние одного из них оценивается как тяжелое.
В настоящее время ведется розыск злоумышленника.

Сотрудники правоохранительных органов ведут опрос свидетелей.  Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИЧ