В Саратове неизвестный застрелил тренера по боксу Анатолия Боронина

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15 ноября 2011, 15:34 [ «Аргументы Недели» ]

В городе Энгельсе накануне неизвестный убил члена Федерации бокса Саратовской области, известного тренера Анатолия Боронина.

По данным следствия, 14 ноября 2011 года на лестничной площадке жилого дома на улице Тельмана в Энгельсе обнаружен тренер по боксу Анатолий Боронин с признаками насильственной смерти. На его теле обнаружено два огнестрельных ранения.

Неизвестный дважды выстрелил в 49-летнего Боронина, а потом скрылся с места происшествия, сообщается на сайте СК России.

Следствием проверяются версии о возможных мотивах убийства, связанных как с профессиональной деятельностью Боронина, так и с его личной жизнью. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление возможного круга лиц, причастных к данному преступлению, а также всех обстоятельств его совершения. Расследование уголовного дела продолжается.